Favola all'Ezio Scida, incubo al Barbera: l'ultima giornata di Serie A regala la salvezza al Crotone e condanna l'Empoli alla retrocessione in Serie B.



La squadra di Nicola fa la partita contro la Lazio e si impone con un secco 3-1: Nalini e Falcinelli portano avanti i calabresi, Immobile accorcia le distanze dal dischetto ma l'espulsione di Bastos prima del duplice fischio inguaia i biancocelesti. Ci pensa Nalini con la doppietta personale a chiudere i giochi nella ripresa: il Crotone si salva anche grazie alle notizie che arrivano da Palermo, la Lazio termina il campionato quinta alle spalle dell'Atalanta.



Notizie da Palermo appunto, perché i rosanero, già retrocessi, fugano ogni dubbio di combine battendo 2-1 l'Empoli: i toscani fanno la partita, Nestorovski di testa e Bruno Henrique in pallonetto puniscono nelle uniche due vere occasioni per i siciliani (di Krunic la rete della speranza toscana). Il Palermo vede sfumare così 15 milioni di euro: qualora il Crotone fosse retrocesso avrebbe intascato 25 milioni per il paracadute, con l'Empoli in B invece i milioni diventano 10 (questo qualora il Palermo non tornasse in Serie A l'anno prossimo).



Partita pazza tra Torino e Sassuolo: finisce 5-3, Boye, Baselli, De Silvestri, Falque e Belotti per i granata e la tripletta di Defrel per i neroverdi.



Chiude con un pari in rimonta in 10 uomini la Fiorentina: sotto di due gol per le reti di Caprari e Bahebeck e di un uomo per l'espulsione di Chiesa, i viola rimontano con Saponara e Vecino e danno l'addio con una standing ovation a Gonzalo Rodriguez.