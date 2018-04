Dopo i tre anticipi del sabato torna in campo la Serie A per il proseguo della 34esima giornata di campionato.



Si parte alle 12.30 con il lunch match decisivo per la zona retrocessione. Alla Sardegna Arena il Cagliari, risucchiato con 4 sconfitte nelle ultime 5 in zona retrocessione cerca lo scatto salvezza ospitando un Bologna virtualmente tranquillo a quota 38 e a +10 sul terz'ultimo posto.



L'ultima piazza retrocessione è occupata momentaneamente dal Crotone che farà visita alle 15 all'Udinese in un match che potrebbe condizionare e non poco la corsa salvezza di entrambe le realtà con i friulani di Oddo sono in striscia negativa da 10 giornate.



Fondamentale per la zona Europa League sarà invece Atalanta-Torino. Alle 15 all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo gli uomini di Gian Piero Gasperini tenteranno il sorpasso al Milan al sesto posto, mentre i granata hanno bisogno di una vittoria per rientrare nel treno che comprende oltre a rossoneri e neroblu anche la Fiorentina e la Sampodoria.



Oltre all'Inter impegnata a Verona col Chievo e al big match scudetto Juve-Napoli, proprio i blucerchiati chiudono il programma domenicale in trasferta a Roma contro la Lazio in una sfida a tinte europee perchè da un lato c'è la Lazio che non può perdere per tenere viva la corsa Champions e dall'altra i doriani tenteranno l'aggancio al Milan al sesto posto.