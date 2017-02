Dopo gli anticipi del sabato che hanno coinvolto Juventus e Napoli, la Serie A torna in campo oggi per la 26esima giornata. Il programma della domenica prevede sette incontri. Si parte alle 12.30 con Palermo-Sampdoria, per poi proseguire alle 15 con altri cinque match. Oltre a Sassuolo-Milan, si sfidano anche Chievo-Pescara, Crotone-Cagliari, Genoa-Bologna e Lazio-Udinese. In serata, l'attesissimo posticipo del Meazza, che vedrà di fronte Inter e Roma. Il turno poi chiuderà i battenti con il posticipo di lunedì fra Fiorentina e Torino.