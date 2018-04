Prende il via oggi il weekend della 32esima giornata di Serie A. Quattro gli anticipi in programma: si parte alle 15, con la sfida tra due squadre in crisi nera, ovvero Cagliari - che arriva da tre sconfitte consecutive - e Udinese - reduce, invece, da ben otto ko.



Due le gare delle 18: il Chievo va a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e ospita un Torino tornato in grande forma e capace di battere l'Inter domenica scorsa. Il Genoa, invece, che non perde da tre turni, riceve il Crotone, in piena lotta salvezza. Chiude il programma Atalanta-Inter, in programma alle 20.45.