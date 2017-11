Dopo gli anticipi di sabato e la sfida delle 12.30 tra, alle 15.00 si sono giocate cinque partite. In campo. Alle 18.00 poi andrà in scenaprima del posticipo serale delle 20.45 tradelicata sfida salvezza, termina 2-1 per i padroni di casa, grazie alle reti di Ceppitelli e Faragò, che rimontano il gol del vantaggio scaligero di Zuculini. Ilimpatta 0-0 sul campo delmaIl match clou delle 15 è stato: la squadra di Di Francescofirmato dalla doppietta di Gerson (prime due reti in Italia), da Manolas e da Perotti, inutili i gol di Veretout e Simeone (quarto centro in Serie A) per la Viola. Pioli non tiene il passo della Sampdoria nella corsa all’Europa League, mentre la Roma resta in corsa per lo Scudetto (partita da recuperare contro la Samp). L’Atalanta, infine, vuole riscattare la sconfitta di Udine in casa contro la Spal.a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto sullo Stadio Olimpico e sulla capitale: i capitolini possono potenzialmente raggiungere la Juve al secondo posto.