Continua la 25esima giornata di Serie A, dopo il tre anticipi e il lunch match tra Bologna e Inter, alle 15 sono in programma quattro partite. Il Napoli, sconfitto in settimana a Madrid dal Real nell'andata degli ottavi di Champions League, è atteso dal Chievo, imbattuto da tre partite, il primo Pescara di Zeman cerca punti contro un Genoa in crisi di risultati. Alla stessa ora la Sampdoria cerca di dare continuità alle tre vittorie consecutive ospitando il Cagliari, il Sassuolo (che ha vinto le ultime due trasferte) è di scena a Udinese. Alle 18 insidia Torino per la Roma, a caccia de decimo successo nelle ultime 11 partite tra campionato e Coppe, chiude la domenica la sfida del Meazza tra Milan e Fiorentina.