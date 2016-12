Si apre alle 15 il weekend della 17esima giornata di Serie A. Nel primo anticipo di giornata si sfidano Empoli e Cagliari. Una partita importante per la zona salvezza, soprattutto per la squadra di Martusciello, che dopo la vittoria del Crotone sul Pescara di una settimana fa ha visto ridursi il suo vantaggio sui calabresi. Era una partita da non sbagliare, e i toscani non hanno sbagliato: 2-0 per l'Empoli, trascinato da Levan Mchedlidze. L'attaccante viene schierato a sorpresa in coppia con Marilungo e la scelta ripaga alla grande: i due combinano all'8' per il primo gol di Mchedlidze, poi ancora al 72' per la doppietta dell'attaccante georgiano. Il Cagliari perde Barella per infortunio ma ritrova dopo due mesi Joao Pedro, che entra e sbaglia il calcio di rigore che poteva riaprire la partita. L'Empoli sale così a 14 punti, mentre i sardi restano fermi a 20..