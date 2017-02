Dopo l'anticipo del venerdì fra Juventus e Palermo, continua il programma della 25esima giornata di Serie A con altri due anticipi del sabato.



Alle 18.00 l'Atalanta di Gian Piero Gasperini proverà a confermarsi nel ruolo di sorpresa del campionato rilanciando ancora una volta la propria rincorsa ad un piazzamento europeo ospitando a Bergamo un Crotone alla disperata ricerca di punti per mantenere vivo il sogno salvezza.



Corsa all'Europa che sta portando avanti anche la Lazio di Simone Inzaghi, fermata sul pari dal Milan nell'ultimo turno di campionato e che proverà a mettere pressione a Inter, Roma e Napoli cercando i tre punti alle 20.45 in casa dell'Empoli per cui una vittoria sarebbe fondamentale per consolidare il quartultimo posto, l'ultimo valido per la corsa salvezza.