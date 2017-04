Dopo i due anticipi di ieri, che hanno visto le vittorie di Atalanta e Fiorentina su Bologna e Inter, prosegue oggi la 33esima giornata di Serie A. Si parte alle 12.30, con il Napoli che prova il momentaneo sorpasso sulla Roma al secondo posto e affronta in trasferta il Sassuolo, tornato al successo settimana scorsa, contro la Sampdoria.



Cinque le partite in programma alle 15. Oltre a Milan-Empoli, tocca alla Lazio di Simone Inzaghi, pronta a riprendersi il quarto posto in classifica contro un Palermo in situazione disperata. La Samp ospita invece il Crotone reduce da sette punti nelle ultime tre partite e che spera di avvicinarsi all'Empoli a quel quartultimo posto che vorrebbe dire salvezza. Il Torino del Gallo Belotti fa visita al Chievo, che ha collezionato quattro sconfitte consecutive, mentre l'Udinese - dopo il ko contro il Napoli - vuole rialzarsi contro il Cagliari di un super Marco Borriello.



Alle 20.45, poi, toccherà alla Juventus, che ospita il Genoa, mentre domani sera chiuderà il programma il posticipo tra Roma e Pescara.