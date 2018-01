Si chiude oggi, con 8 partite distribuite nell’arco della giornata, il 22esimo turno di Serie A. Archiviate le vittorie di Atalanta e Juventus sui campi di Sassuolo e Chievo Veronacoi padroni di casa in lotta per la salvezza e gli ospiti in corsa per un posto in Champions League. Seguono alle 15.00 cinque partite:Importanti le sfide del pomeriggio soprattutto in chiave salvezza: quello tra Crotone e Cagliari è uno spareggio tra 17esima e 16esima forza del campionato. Il Verona penultimo in classifica fa visita alla Fiorentina in corsa per l’Europa League mentre il Benevento a Torino sfiderà i granata col recuperato Andrea Belotti inizialmente in panchina. Seguono alle 18.00 Milan-Lazio e alle 20.45 Roma-Sampdoria.