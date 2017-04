Giornata ricca di emozioni in Serie A. Dopo i tre anticipi di ieri, oggi sono in programma sette partite, fondamentali per le nuove gerarchie. La domenica si apre con il consueto lunch match, con la Fiorentina che cerca tre punti a Genova contro la Sampdoria per provare a credere all'Europa League. Alle 15, oltre a Milan-Palermo e Crotone-Inter, che Calciomercato.com seguirà con due dirette dedicate, la Roma prova a rispondere alla Juventus sfidando il Bologna. Promettono gol Udinese-Genoa e Cagliari-Torino, con Belotti che vuole mantenere lo scettro di capocannoniere. Chiude la 31esima giornata il posticipo che profuma di Champions tra Lazio e Napoli, in campo all'Olimpico alle 20.45