Dopo gli anticipi di ieri, che hanno visto il pareggio tra Torino e Inter e la vittoria del Milan sul Genoa, prosegue oggi la 29esima giornata di Serie A. Si parte alle 12.30, quando il Napoli fa visita all'Empoli. Una sfida speciale per Maurizio Sarri e per tutta la sua squadra, mai vittoriosa al Castellani in dieci precedenti.



Alle 15, oltre a Sampdoria-Juventus, si giocano altre quattro partite: la Lazio cercherà di sfruttare il mezzo passo falso dell'Inter per allungare in classifica, giocando in trasferta contro un Cagliari reduce da due sconfitte. L'Atalanta proverà invece a rialzarsi dopo il pesante 7-1 subito domenica scorsa proprio contro la squadra di Pioli e ospita un Pescara alla disperata ricerca di punti. La Fiorentina spera di rilanciarsi in zona Europa, facendo visita al Crotone. Chiude il quadro delle partite del pomeriggio la sfida tra Bologna e Chievo, coi padroni di casa vogliosi di replicare la vittoria nel derby emiliano col Sassuolo di domenica scorsa e gli uomini di Maran che vogliono continuare a stupire.



Alle 18, invece, toccherà a Udinese e Palermo, coi friulani che nelle ultime due partite sembrano aver ritrovato quella brillantezza che avevano nelle prime uscite con Delneri in panchina e i siciliani che hanno conquistato un solo punto nelle ultime cinque. Chiude la giornata il posticipo delle 20.45 tra Roma e Sassuolo.