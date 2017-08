Dopo i tre anticipi di ieri sera, che hanno visto le vittorie di Juventus, Bologna e Inter contro Genoa, Benevento e Roma, prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Si parte alle 18, con il Torino che ospita il Sassuolo. Entrambe le squadre arrivano da un pareggio nell'esordio in campionato e cercheranno oggi la prima vittoria.



Sei, invece, le gare in programma alle 20.45. Oltre a Milan-Cagliari, la partita di cartello sarà quella del San Paolo tra Napoli e Atalanta: gli uomini di Sarri hanno guadagnato in settimana il pass per la fase a gironi di Champions League e vogliono replicare la bella vittoria sul Verona della scorsa settimana. A caccia dei primi punti, invece la Dea di Gian Piero Gasperini, ancora priva del "ribelle" Spinazzola. Cercherà di rilanciarsi dopo lo 0-3 subito contro l'Inter la Fiorentina, che ospita la Sampdoria. La Lazio, dopo lo 0-0 contro la Spal della prima giornata fa visita al Chievo, mentre i ferraresi ospitano l'Udinese. Chiude la giornata la sfida tra Crotone e Verona, entrambe sconfitte all'esordio.