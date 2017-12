Si chiude oggi, con 9 partite distribuite nell'arco della giornata, l'ultimo turno del girone d'andata di Serie A. Archiviato il successo di misura del Napoli sul Crotone, che consegna aritmeticamente agli uomini di Sarri il titolo d'inverno, alle 11.30 è sfida per l'Europa tra Fiorentina e Milan.



Alle 15, va in scena la gran parte del programma odierno, nel quale spicca principalmente il confronto tra Roma e Sassuolo. Primo incrocio per il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco col suo recente passato ma soprattutto l'occasione per riscattare la sconfitta con la Juventus e non perdere contatto con le prime della classe. Punti salvezza pesantissimi in palio al "Vigorito" tra Benevento e Chievo, mentre la Sampdoria, reduce da due ko di fila (e da 4 nelle ultime 5 giornate) chiede strada alla Spal. L'Atalanta ospita il Cagliari per proseguire la sua risalita verso la zona Europa, mentre l'Udinese di Oddo è di scena a Bologna per inseguire il quinto successo consecutivo. Interessante anche il match tra un Torino in emergenza e un Genoa intenzionato ad allontanare la zona retrocessione.



Chiusura di giornata col botta, con lo scontro diretto per la Champions delle 18.30 tra Inter e Lazio e la trasferta delle 20.45 della Juventus a Verona per tenere il passo del Napoli.