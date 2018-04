Tre squadre per due posti Champions. Roma, Lazio e Inter, separate da un punto appena, si preparano al rush finale a cinque giornate dal termine del campionato. Juve e Napoli hanno già prenotato i primi due biglietti per l’Europa, per gli altri due sarà lotta tra le romane e i nerazzurri: 64 punti per giallorossi e biancocelesti, 63 per la squadra di Spalletti. L’equilibrio è precario anche nelle quote su chi riuscirà a piazzarsi entro le prime quattro a fine stagione. Sul tabellone Sisal Matchpoint la Roma ha un leggerissimo vantaggio sulle altre due ed è data a 1,35, complice anche il calendario, che prevede solo uno scontro delicatissimo, quello con la Juve, all’Olimpico, del prossimo 13 maggio. La Lazio segue a 1,40, e ha dalla sua, oltre alla classifica migliore rispetto ai nerazzurri, anche il fatto di doverli affrontare in casa nell’ultima giornata di campionato. Infine, i quotisti piazzano a 1,50 l’Inter, che pure dovrà affrontare in casa la Juventus, il 28 aprile.