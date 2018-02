Di seguito i principali episodi da moviola dei match della domenica della ventitreesima giornata di Serie A, analizzati dalla redazione di calciomercato.com.



VERONA - ROMA, arbitro Fabbri; assistenti Di Fiore e Schenone; quarto uomo Rapuano; al Var Pairetto e Ranghetti.



6' s.t. - Rosso diretto a Pellegrini per un duro intervento da dietro su Matos a centrocampo. Corretta la decisione di Fabbri.



3' s.t. - Allontanato Pecchia per proteste nei confronti dell'arbitro. L'allenatore non ha preso bene la decisione di ammonire Buchel per un fallo su Under vicino all'area di rigore del Verona.



24' - Radja Nainggolan ammonito da Fabbri: era diffidato, salterà la prossima sfida di campionato contro il Benevento.



15’ - Colpo di testa in area di Dzeko, Caracciolo in marcatura sul bosniaco tocca il pallone col braccio involontariamente. L’arbitro lascia proseguire, il Var non interviene.



ATALANTA - CHIEVO, arbitro Calvarese; assistenti Posado e Prenna; quarto uomo Balice; al Var Ghersini e Abisso.



BENEVENTO - NAPOLI, arbitro Di Bello; assistenti De Meo e Zappatore; quarto uomo Pezzuto; al Var La Penna e Damato.



BOLOGNA - FIORENTINA, arbitro Doveri; assistenti Costanzo e Tolfo; quarto uomo Serra; al Var Banti e Meli.



CAGLIARI - SPAL, arbitro Massa; assistenti Tegoni e Manganelli; quarto uomo Baroni; al Var Mazzoleni e Minelli.



JUVENTUS - SASSUOLO, arbitro Giacomelli; assistenti Vivenzi e Lo Cicero; quarto uomo Martinelli; al Var Pasqua e Passeri.



UDINESE - MILAN, arbitro Manganiello; assistenti Alassio e Di Iorio; al Var Mariani e Dobosz.