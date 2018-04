3’ RIGORE TORINO - Kessie sgambetta Ansaldi da dietro in area di rigore, Maresca non ha dubbi: calcio di rigore per il Torino. Corretta la decisione dell’arbitro.



Di seguito gli episodi da moviola della 33esima giornata di Serie A analizzati dalla redazione di calciomercato.com:, arbitro Ghersini; assistenti Manganelli e Crispo; quarto uomo Martinelli; al Var Doveri e Di Vuolo., arbitro Fabbri; assistenti Alassio e Costanzo; quarto uomo Abbattista; al Var La Penna e Giallatini., arbitro Damato; assistenti Tegoni e Peretti; quarto uomo Abisso; al Var Aureliano e Meli.- Luiz Felipe in scivolata da dietro su Biraghi in area di rigore, Damato concede il calcio di rigore in favore della Fiorentina. Corretta la decisione dell’arbitro.- Contatto tra Murgia e Chiesa fuori dall'area di rigore, le gambe si incrociano e Damato non ha dubbi: rosso diretto per il centrocampista della Lazio. Dubbi sulla decisione dell'arbitro: il pallone era in volo, Chiesa non ne era in possesso.- Cartellino rosso diretto a Sportiello per aver parato fuori dall'area di rigore un tiro-cross da posizione defilata di Immobile diretto verso lo specchio della porta della Fiorentina., arbitro Guida; assistenti Carbone e Di Fiore; quarto uomo Fourneau; al Var Di Bello e Vivenzi., arbitro Calvarese; assistenti Dobosz e Bindoni; quarto uomo Giua; al Var Tagliavento e Marrazzo., arbitro Pairetto; assistenti De Meo e Prenna; quarto uomo Pezzuto; al Var Gavillucci e Lo Cicero., arbitro Manganiello; assistenti Posado e Longo; quarto uomo Rapuano; al Var Giacomelli e Tasso., arbitro Massa; assistenti Ranghetti e Mondin; quarto uomo Chiffi; al Var Mazzoleni e Paganessi., arbitro Maresca; assistenti Valeriani e Di Iorio; quarto uomo Pinzani; al Var Banti e Schenone.