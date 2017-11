Di seguito i principali episodi da moviola della dodicesima giornata di Serie A., arbitro: ORSATO (assistenti: Di Fiore, Manganelli, quarto uomo: Abbattista, squadra Var: Tagliavento e Alassio).- Cartellino giallo a Brozovic per un fallo da dietro su Belotti lanciato in ripartenza.- Cartellino giallo a Skriniar per un fallo su Belotti. Giusta la decisione di Orsato.- Giallo a Obi per fallo da dietro su Skriniar. Corretta la decisione di Orsato.- Giallo a Sirigu per perdita di tempo.- Giallo a Rincon per un duro intervento su Vecino. Corretta la decisione di Orsato.- Intervento di Gagliardini su De Silvestri da dietro, Orsato non ammonisce il centrocampista nerazzurro. Il fallo, però, era nettamente da ammonizione.- Tiro di Candreva dal limite dell’area, Burdisso respinge il pallone con le gambe. L’Inter chiede un tocco con le mani del difensore granata, ma è corretta la decisione di Orsato.- Giallo a Burdisso per una evidente trattenuta su Icardi a metà campo. Corretta la decisione di Orsato.- Giallo a Vecino per una trattenuta su Belotti poco oltre la metà campo. Giusta la decisione di Orsato., arbitro: GUIDA (assistenti: Meli, Colarossi, quarto uomo: Marini, squadra Var: Maresca e Carbone).- Contatto dubbio tra Sau e Caracciolo in area di rigore, Guida assegna un calcio di rigore per i padroni di casa. Il Var controlla e non cambia la decisione., arbitro: MASSA (assistenti: Lo Cicero, Fiorito, quarto uomo: Minelli, squadra Var: Mariani e Martinelli)., arbitro: DI BELLO (assistenti: Passeri, Ranghetti, quarto uomo: Calvarese, squadra Var: Fabbri e Aureliano)., arbitro: ABISSO (assistenti: Tasso, Tolfo, quarto uomo: Piccinini, squadra Var: Doveri e Ros)., arbitro: BANTI (assistenti: Del Giovane, Gori, quarto uomo: Serra, squadra Var: Manganiello e Di Martino).arbitro: CHIFFI (assistenti: Vuoto e Bottegoni, quarto uomo: Gavillucci, squadra Var: Valeri e Giallatini)., arbitro: DAMATO (assistenti: Paganessi, Liberti, quarto uomo: Rapuano, squadra Var: Pairetto e Vivenzi).