34esima giornata di Serie A di seguito gli episodi da moviola degli anticipi del sabato.



h.15 SPAL-ROMA - Tagliavento (Assistenti Meli-Vivenzi, IV Calvarese, VAR Fabbri, AVAR Peretti)



12' - Everton Luiz atterra Strootman con un duro intervento in ritardo a centrocampo e rischia l'espulsione: ammonizione per il centrocampista della Spal, la Roma protesta invocando il rosso.



11' - Antenucci cade in area dopo contatto con Fazio e invoca il rigore, per Tagliavento è tutto regolare.





h. 18 SASSUOLO-FIORENTINA - Irrati (Assistenti Crispo-Lo Cicero, IV Piccinini, VAR Giacomelli, AVAR Posado).