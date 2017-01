Fiducia al massimo per il Napoli nelle scommesse sulla 22esima giornata di Serie A: la squadra di Sarri gioca contro un Palermo in crisi nera, penultimo in classifica e con un nuovo allenatore in panchina dopo le dimissioni di Eugenio Corini. All'opposto la situazione degli azzurri, imbattuti da ottobre e con cinque vittorie di fila tra campionato e coppe: per questo l'1 è dato a 1,15. Già a 8,25 la «X», l'esordio col botto di Diego Lopez in panchina sarebbe un exploit da 16,50, anche perché solo una volta, in campionato, il Palermo ha vinto a Fuorigrotta, addirittura nel 1951.