Diciannove gol realizzati negli ultimi quattro scontri diretti, contro i soli due subiti. E anche stavolta il Napoli ribadisce una superiorità netta nei confronti del Bologna, almeno in lavagna: la squadra di Sarri si aggiudica la quota più bassa di tutto il turno di Serie A, con la vittoria su Donadoni e i suoi offerta appena a 1,19 sul tabellone Microgame. Pesantissimo il fattore San Paolo, conquistato l'ultima volta dai rossoblù a dicembre 2012, con il colpo prima in campionato e poi in Coppa Italia. Ricordi lontani a giudicare dal tabellone, che piazza un altro «2» a 14 volte la posta e con l'appiglio pareggio dato a 7,25. Con premesse del genere in lavagna vola ovviamente anche l'Over: almeno tre reti complessive valgono 1,48, per l'Under si arriva a 2,55. Nell'incontro di andata, lo scorso settembre, andarono a segno Mertens, Callejon e Zielinski, stavolta offerti rispettivamente a 1,47, 2,10 e 3,40 nelle scommesse sui marcatori. Nel Bologna occhi puntati su Verdi, l'attaccante del "gran rifiuto" al trasferimento in azzurro: il talento rossoblù a segno si gioca a 4,00.