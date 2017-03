Dopo gli anticipi di venerdì e di ieri e dopo le gare del pomeriggio, e in attesa del posticipo di domani sera tra Lazio e Torino, si disputa questa sera alle 20.45 la sfida di Serie A tra Palermo e Roma, in programma allo Stadio del capoluogo siciliano, il "Renzo Barbera", e valida per la 28esima giornata. Sulla carta si tratta di una sfida senza storia, visto il secondo posto on classifica dei giallorossi e il diciottesimo dei rosanero, ma gli ultimi risultati non lasciano affatto tranquillo il tecnico Spalletti, reduce dalle sconfitte in campionato contro il Napoli e in Europa League contro il Lione. L'allenatore del Palermo Lopez dal canto suo insegue una salvezza lontana, ma ancora possibile, come affermato anche dal nuovo presidente Baccaglini. La Roma ha vinto gli ultimi tre confronti con il Palermo in campionato, segnando sempre almeno quattro gol, dopo che nei precedenti tre aveva ottenuto un solo punto. Quello giallorosso è tuttavia il club a cui il Palermo ha segnato più reti nel massimo campionato, 67 in 55 confronti. Cinque i punti ottenuti dai siciliani nelle ultime cinque gare casalinghe in campionato, dopo aver perso tutte le prime otto al Barbera in questa stagione.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



PALERMO (4-2-3 1): Fulignati; Morganella, Cionek, Andelkovic, Aleesami; Gazzi, Chochev; Sallai, Bruno Henrique, Embalo; Nestorovski.



ROMA (3-4-1-2): Szczesny, Rudiger, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Paredes, Grenier, Mario Rui; Nainggolan; Salah, El Shaarawy.