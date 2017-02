Dopo una lunga gavetta ha conquistato la panchina. La promozione di Giovanni Martusciello ad allenatore in prima dell’Empoli è stata una precisa volontà del presidente Corsi, che punta su di lui a prescindere dai risultati. Eppure, secondo i bookmaker, la situazione del tecnico campano, per il momento quartultimo, a più 8 dalla zona retrocessione, non è così stabile come viene dipinta. Nella scommessa sul prossimo allenatore a saltare in Serie A, aggiornata dopo l’esonero di Ivan Juric, il nome di Martusciello è il più caldo. Piazzato a quota 3,00 sul tabellone 888sport, davanti a tutti gli altri tecnici. Rischia anche Davide Nicola, tecnico del Crotone in piena bagarre: la sua quota è fissata a 4,00. Suo malgrado, conquista il terzo gradino sul podio dei bookmaker Roberto Donadoni, a 8,00, probabilmente per le quattro sconfitte di fila incassate dai rossoblu.