La situazione si fa sempre più critica per il Benevento, fermo ancora a zero punti in Serie A dopo le prime sette giornate. Inevitabile che lo spettro della retrocessione aleggi minaccioso sui sanniti, anche in chiave scommesse. Nelle giocate su chi andrà in B a fine stagione i giallorossi, loro malgrado, primeggiano su tutto il resto della comitiva. Sono piazzati a 1,10 sul tabellone Microgame, ed è la quota più bassa in assoluto. La salvezza, al momento, è un’impresa a 5,25. Nell’ordine, le altre due squadre più a rischio sono Crotone e Verona: 5 punti per i calabresi, 3 per i gialloblu, ma per entrambi la valutazione è fissata a 1,70. La Spal ha gli stessi punti del Crotone, ma la quota sulla retrocessione è leggermente più alta, a 2,05, quindi le possibilità di salvezza sono maggiori, a 1,65. Avvio disastroso anche per il Genoa, che ha raccolto appena due punti fino a ora: la fiducia nei confronti dei rossoblu è però più alta. Si gioca a 3,50 la retrocessione, la permanenza in A invece vale 1,25.