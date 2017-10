Il Milan si rialza contro il Chievo Verona, ma il 4-1 di ieri sera al Bentegodi non basta ai rossoneri per riconquistare la fiducia degli scommettitori. Anche perché sabato, nell’undicesima giornata di Serie A, a San Siro arriva una Juventus lanciatissima dopo i successi contro Udinese e Spal. Gli scommettitori Microgame, a riguardo, hanno pochissimi dubbi: i bianconeri hanno raccolto l’80% delle puntate «1X2» e tra l’altro sono anche ampiamente favoriti per portare a casa il risultato. Il loro successo, sarebbe il terzo di fila contro il Milan, viaggia a 1,90. Ancora dai precedenti: sono finiti 2-1 i due confronti diretti più recenti, entrambi giocati a Torino, così come per 2-1 arrivò l’ultimo successo della Juve a San Siro, nell’aprile del 2016. Lo stesso finale sabato sera (1-2 sul tabellone scommesse) viaggia a otto volte la posta. Capitolo Milan: i rossoneri hanno ripreso fiato, si diceva, ma non convincono ancora. Si punta a 4,15 sul loro successo, un’opzione che è riuscita a catalizzare appena il 13% delle puntate. Quota alta anche per il pareggio, dato a 3,50. Nelle ultime due uscite l’attacco della Juve è stato devastante: 10 reti segnate dai bianconeri, per la squadra di Allegri segnare almeno tre gol a San Siro è un’opzione da 2,85.