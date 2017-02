Torna in campo la Serie A, Pescara e Fiorentina si affrontano nel recupero della 19° giornata (il match era stato rinviato per una forte nevicata che aveva reso inagibile lo Stadio Adriatico): gli abruzzesi sono sul fondo classifica e cercano ancora la prima vittoria sul campo, ultima possibilità per riaprire il discorso salvezza; la squadra di Sousa invece vuole ripartire dopo il pareggio con il Genoa e dà la caccia ai tre punti per agganciare momentaneamente il Milan al 7° posto. Fischio d'inizio alle 20.45, arbitra il signor Carmine Russo.