È sempre andato a segno nelle quattro giornate disputate finora, per un bottino complessivo di otto gol. Paulo Dybala domina la classifica dei cannonieri e in Europa è secondo solo a Radamel Falcao che nella Ligue 1 francese ha realizzato 9 reti in sei partite. Una partenza fortissima che ha rapidamente portato l’argentino in testa alle scommesse sul miglior bomber del campionato: partito in sordina a inizio stagione, riferisce Agipronews, Dybala è ora favorito sul tabellone Snai, a 2,50. A inseguire lo juventino sono in due: Mauro Icardi (5 gol) e Ciro Immobile, già 6 volte a segno con la Lazio, sono a 4,50, e c’è spazio anche per Dries Mertens, pure lui protagonista con 5 reti e quota a 5,50. Più in ombra, invece, Gonzalo Higuain, grande favorito a inizio stagione: il momento no del Pipita ha portato la sua quota a 7,50, alle spalle di Edin Dzeko (6,50). Si va poi in doppia cifra per altri due outsider: Nikola Kalinic e Andrea Belotti sono entrambi a 15 volte la posta.