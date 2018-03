Il gol di tacco realizzato al 95’ ha salvato la Lazio, ma soprattutto ha portato Ciro Immobile a 24 reti segnate da inizio campionato. Grazie alla prodezza con il Cagliari, l’attaccante biancoceleste allunga nella classifica dei bomber di Serie A e in quota blinda il titolo di capocannoniere: il traguardo è sceso da 1,30 a 1,10 sul tabellone Snai, con Mauro Icardi - a secco contro il Napoli e fermo a 18 marcature - ormai lontanissimo a 10 volte la posta. Terzo gradino del podio per Paulo Dybala, che con la doppietta all’Udinese sale a 17 gol ed è offerto a 12,00; stesso bottino e quota per Dries Mertens, per Fabio Quagliarella si arriva a 20,00