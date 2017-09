La Juve e il Napoli continuano a vincere, il Milan crolla all’Olimpico contro la Lazio. Il risultato è che i rossoneri perdono terreno non solo in classifica, ma anche nelle scommesse sullo scudetto. Dove non sono più la terza forza a giudizio dei bookmaker: dopo il ko di domenica il ruolo di “terza incomoda” è andato ufficialmente all’Inter, l’unica, fino a ora, a restare in scia alle due grandi sfidanti: i nerazzurri hanno battuto la Spal rimanendo a punteggio pieno e sono dati ora a 7,00 per il tricolore sul tabellone Snai. Il Milan sprofonda a 10,00, sempre più lontano dalle due favorite in testa. Dunque, la corsa per il tricolore resta un affare a due - Inter permettendo - tra la Juventus, data a 1,83 per il settimo trionfo di fila, e il Napoli, piazzato lì vicino, a 3,25. Resta a distanza di sicurezza la Roma, che deve recuperare il match con la Sampdoria, ed è a quota 15,00, mentre la Lazio è ancora nel rango delle sorprese, offerta a 50 volte la scommessa.