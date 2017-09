Juventus e Napoli sempre più sole nella corsa scudetto. Bianconeri e azzurri restano a punteggio pieno dopo la sesta giornata di campionato e allungano ancora nelle quote sul prossimo tricolore. Per entrambe, spiega Agipronews, il ritocco è stato al ribasso. La Juve ha battuto in maniera netta il Toro nel derby, 4-0 sabato, passando da 1,95 a 1,80 su 888sport.it. Il Napoli ha sofferto un po’ di più, ma ha portato via i tre punti da Ferrara, contro la Spal. Ancora più sensibile la revisione della quota sugli azzurri, scesa da 3,10 a 2,75. Poi il salto per trovare le altre contendenti è considerevole. L’Inter è la più vicina in classifica (a meno due), ma per la squadra di Spalletti si sale già fino a 14,00. Vince anche la Roma, piazzata a 21,00, mentre il Milan crolla a Genova contro la Samp e vede raddoppiare la sua offerta da 13,00 a 26,00. A 51,00, invece, la Lazio che continua a vincere ma resta una grande outsider.