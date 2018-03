In classifica è ancora dietro, ma nelle quote scudetto la Juventus ha già sorpassato il Napoli. Sabato gli azzurri sono crollati in casa con la Roma, mentre la squadra di Allegri ha battuto la Lazio all’Olimpico: la Juve ha ancora un punto in meno, ma deve recuperare il match saltato contro il Genoa per maltempo. Sul tabellone 888sport.it i bianconeri balzano in testa, da 1,90 a 1,50, mentre il Napoli passa da 1,90 a 2,55. La corsa tricolore si chiude praticamente qui: la Roma - che come molte altre squadre, a differenza di Juve e Napoli, ha saltato il turno per la tragica scomparsa di Davide Astori - è già a 201, l’Inter a 251 come la Lazio.