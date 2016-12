Ultima parte della 18esima giornata di Serie A, la Roma torna in campo per trovare il riscatto dopo la sconfitta con la Juventus, e nel match casalingo con il Chievo si vedrà quanto ha influito sul morale dei giallorossi la battuta d’arresto dello Stadium. L’obiettivo è chiudere il 2016 in bellezza, specie per non allontanarsi ancora di più dalla capolista e per mantenere il punto di vantaggio sulle inseguitrici Napoli e Lazio. Per i bookmaker di Sisal Matchpoint i giallorossi hanno la strada spianata verso la vittoria. Il segno 1 è infatti proposto a un popolare 1.30 mentre la vittoria dei gialloblù pagherebbe ben 10 volte la posta. Alta anche la quota sul pareggio, a 5.40.