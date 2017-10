Dopo la settimana europea, con gli impegni delle italiane in Champions ed Europa League, nel weekend torna a fare capolino la Serie A, con il primo anticipo della nona giornata del campionato italiano in attesa del big match del San Paolo di questa sera tra Napoli e Inter, le prime due della classe: alle 18 presso lo Stadio Galileo Ferraris di Genova si affrontano due tra le squadre più in forma del campionato, la Sampdoria di Marco Giampaolo e il Crotone di Davide Nicola. I blucerchiati padroni di casa sono reduci dalla bella vittoria casalinga ottenuta contro l'Atalanta, che li ha portati al sesto posto provvisorio in classifica ma che, considerando la partita da recuperare contro la Roma, potrebbe anche diventare quinto posto, a meno due dalla zona Champions. I pitagorici ospiti sono reduci da tre risultati utili di fila che al momento li renderebbero salvi e cercano altri punti per allontanare la zona rossa. Nei calabresi Budimir torna a Genova da ex ma potrebbe non essere titolare, mentre nei blucerchiati spazio ancora a Duvan Zapata, autore già di tre gol fin qui.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



SAMPDORIA – Puggioni; Sala, Silvestre, Ferrari, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Caprari; Quagliarella, Zapata.



CROTONE – Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Pavlovic; Rohden, Izco, Mandragora, Stoian; Budimir, Nalini.