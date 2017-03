Lo scorso anno al Mapei Stadium ebbe la meglio per 2-1, ma per il Sassuolo non sarà facile piazzare un altro colpo da tre punti contro la Lazio. I neroverdi tornano in campo dopo la sosta per riprendersi dopo le quattro settimane di “down” vissute tra la fine di febbraio e il 19 marzo: un solo pareggio, tre sconfitte e appena un gol realizzato è il magro bottino della squadra di Di Francesco, che per l’anticipo di domani è offerta a 4,35 sul tabellone 888sport.it. Fiducia alla Lazio, nonostante l’imminente derby di Coppa Italia contro la Roma: per i biancocelesti, imbattuti da fine gennaio, l’offerta è a 1,76, il pareggio si gioca a 3,75.