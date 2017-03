Lazio e Roma in campo con la spinta di quote e scommettitori. Biancocelesti e giallorossi saranno i primi a tornare in campo dopo la sosta, negli anticipi di Serie A in programma sabato, in attesa dello scontro diretto nel derby di Coppa Italia della prossima settimana: la squadra di Inzaghi, a 1,78 sul tabellone Microgame Group, giocherà in casa di un Sassuolo a secco di vittorie da quattro giornate e offerto a 4,50.