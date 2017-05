Il fiato sospeso fino all’ultimo secondo di Sassuolo-Fiorentina, poi la grande festa. È stata una domenica da incorniciare per uno scommettitore Microgame di Reggio Calabria, autore di una delle giocate più audaci del weekend. Tre gli esiti inseriti in schedina, su altrettanti risultati esatti delle partite di Serie A: si parte da quello più “facile”, l’1-0 del Crotone in casa del Pescara (dato a 10,50), fino a quello più difficile, un altro 1-0, ma stavolta tra Genoa e Inter (in quota a 17,00). Ciliegina sulla torta, il rocambolesco 2-2 tra neroverdi e viola al Mapei Stadium, arrivato al 94’, a pochi secondi dal fischio finale. Un’intuizione felicissima che ha fruttato dai 2 euro di giocata una vincita di 3.570 euro