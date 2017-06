Sipario chiuso e verdetti emessi. Riparte più veloce che mai la stagione dei pronostici: dopo il fischio finale della 38esima giornata di Serie A i bookmaker sono già pronti con le previsioni sulla prossima stagione. E non si fidano di chi dice che la Juve, dopo sei trionfi di fila, potrebbe mollare un po’ la presa. Sul tabellone 888sport si gioca già sul prossimo scudetto e i bianconeri sono una spanna avanti agli avversari. Il settimo tricolore consecutivo, riporta Agipronews, si gioca a 1,50. Dietro la squadra di Allegri le solite due, ma a posizioni invertite rispetto alla classifica finale di quest’anno: la prima squadra accreditata come “anti-Juve” è il Napoli, dato a 7,00, poi c’è la Roma, che a 8,00, probabilmente, paga l’incognita allenatore e l’ennesima partenza da zero o quasi. Dopo una stagione tremenda potrebbe reinserirsi nella lotta scudetto anche l’Inter, quarta favorita a 10 volte la posta e messa sensibilmente meglio rispetto al Milan, dato a 16,00. Restano nell’ambito del possibile (seppure con un elevato livello di difficoltà) Lazio e Fiorentina, rispettivamente a 26,00 e 51,00, poi le quote salgono vertiginosamente. Si va a 100 per l’Atalanta, 250 per il Torino e via via a crescere: a 2.000 l’impresa del Verona, appena tornato in A, vale 5000 quella dell’altra neopromossa Spal. Così come cinquemila volta la posta giocata è la vincita per chi crede in un altro miracolo del Crotone, che ha conquistato la salvezza A contro ogni pronostico.