Torna in campo il Milan dopo il pareggio di Udine. E lo fa sul difficile campo della Spal. Gli uomini di Gattuso, che dovrà fare a meno di Davide Calabria, espulso nella trasferta della Dacia Arena, sono attesi, alle 15, da una sfida da vincere per continuare a seguire l'obiettivo Europa. Dall'altra parte la squadra di Semplici, che nell'ultimo turno casalingo ha fermato l'Inter con un gol di Paloschi allo scadere, alla ricerca di punti salvezza.



Nei 33 precedenti in Serie A, il Milan ha perso solo una partita contro la Spal (0-1 nel giugno del '57): 20 i successi rossoneri, 12 i pareggi. Inoltre, il Milan in trasferta contro la Spal non ha mai perso: 8 vittorie e 8 pareggi. All'andata finì 2-0 per il Milan, con le segnature arrivate entrambe su rigore: aprì Ricardo Rodriguez, chiuse Franck Kessié. Nelle fila del club ferrarese c'è l'ex Alberto Paloschi (10 anni fa l'esordio con gol in Milan-Siena), che ha propio nel Milan una sorta di bestia nera, visto che è la squadra contro cui ha giocato più partite in Serie A senza segnare.