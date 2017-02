Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 24esima giornata di ritorno:



BARELLA Nicolo (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



LETSCHERT Timo (Sassuolo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



BERNARDESCHI Federico (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



KONDOGBIA Geoffrey (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MAIETTA Domenico (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MANDZUKIC Mario (Juventus): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).