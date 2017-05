Il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, ha parlato a margine dell'evento Kick Off della necessità di alcune riforme: "L'obiettivo di far capire ai campanili italiani che una riduzione delle squadre professionistiche di almeno un 30% vada fatta. Le riforme sono un progetto di non facile attuazione. Una di queste è legata ad una mia idea derivante dal fatto che noi abbiamo molte squadre professionistiche, piu' di quelle che possiamo sopportare. Se facciamo i paragoni con le altre nazioni d'Europa, ben piu' numerose anche come abitanti, e ben piu' ricche, abbiamo delle differenze abissali".