Il turno di Serie A si chiude lunedì sera, con il rematch tra Torino e Milan, che si sono sfidate giovedì sera per gli ottavi di finale della Coppa Italia. I numeri e le quote puntano su una rivincita dei granata, battuti per 2-1 a San Siro. La squadra di Mihajlovic in casa ha perso solo il derby con la Juve: il segno 1 è proposto a 2,40, il pareggio (così sono terminate le ultime tre all'Olimpico) vale 3,30, paga 3,00 un altro successo rossonero.