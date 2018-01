Domenica è Spal-Inter il match lunch delle 12,30. Nerazzurri favoriti, ma 2 non particolarmente basso a 1,65, che arrotonda a 3,95 per l’X del novantesimo e l’1 che quintuplica la posta in gioco. Più popolari le quote tra le doppie chance con l’X2 a 1,16, l’12 a 1,24 ma particolarmente congrua l’1X a 2,20. Alle 15 il calendario pone di fronte due formazioni, Crotone e Cagliari, che puntano a non commettere passi falsi in proiezione salvezza. Il fattore campo fa pendere l’ago della bilancia a favore dell’undici calabrese con l’1 a 2,35, rispetto al 2 a 3,20 e l’X a 3,10. Ed anche, l’1 o over 2,5 sì a 1,59, X o over 2,5 sì a 1,45 e 2 o over 2,5 sì a 1,72. Sempre alle 15 al San Paolo la capolista Napoli ospita il Bologna. Gara a senso unico a scorrere le quote offerte dalla bandiera delle scommesse che abbina all’1 ad un popolare 1,18, che lievita a 7,00 per l’X ed a 15,00 per il 2. Anche questa volta di particolare interesse le indicazioni per i risultati esatti: 0 – 0 a 18,00, 0 – 1 a 31,00, 0 – 2 a 80,00, 4 – 1 a 13,00 e 4 – 4 a 225,00. Le due romane chiudono la griglia di domenica delle gare in calendario per la ventiduesima giornata. Alle 18 la Lazio farà visita al Milan, avversario in questo momento da prendere con le pinze. Non è gara da tripla ma poco ci manca con l’1 rossonero a 2,45, non particolarmente distante dal 2 a 2,80 e con l’X a 3,40. Si può scommettere anche su come il primo goal sarà messo a segno: su punizione moltiplica per 13,00, su rigore per 9,00, su autorete per 25,00, su colpo di testa per 6,00, su un tiro per 1,40 mentre nessun goal per 12,50. La Roma in serata, infine, farà gli onori di casa alla Sampdoria e le quote bancate da BetFlag sono significative pro-padroni di casa con l’1 basso a 1,40, l’X a 4,85 e il 2 a 7,00. Ed inoltre, il multigoal da 1 a 2 sì a 2,80, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,20, il multigoal da 3 a 5 sì a 1,85 e il multigoal da 4 a 5 sì a 3,10.