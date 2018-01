La Lazio allunga su Roma e Inter e non solo in classifica. I biancocelesti hanno vinto il recupero di ieri contro l’Udinese e ora sono soli al terzo posto con 46 punti, dietro Juventus e Napoli. Un passo avanti a cui corrisponde uno “stacco” nelle quote dei bookmaker. Fino a ieri, nelle scommesse sulla qualificazione alla prossima Champions, la squadra di Inzaghi era piazzata alla pari con nerazzurri e giallorossi. Su tutte e tre le formazioni (supponendo che Juve e Napoli abbiano già in tasca i primi due posti e che quindi ne rimangano a disposizione solo altri due) si puntava a 1,45, adesso la Lazio è la prima del terzetto di pretendenti, data a 1,40 sul tabellone Snai. Per l’altra piazza in Europa Inter e Roma (43 e 41 punti rispettivamente) sono messe sullo stesso piano: su entrambe la quota è salita fino a 1,50.