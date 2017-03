Il presidente della Lazio e proprietario della Salernitana, Claudio Lotito si candida alla presidenza della Lega Serie B. E' quanto emerso dopo un Consiglio di Lega piuttosto agitato, convocato per la data delle elezioni. Statuto alla mano, Lotito, una volta eletto, dovrebbe cedere le quote della Salernitana. Il presidente uscente Andrea Abodi ha ribadito che le sue dimissioni da presidente della Lega B sono irrevocabili: "Nessuna inversione a U". In polemica con la mossa di Lotito, il n.1 del Frosinone, Maurizio Stirpe si è dimesso dal Consiglio. L'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche si terrà sabato 25 marzo.​