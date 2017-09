Dopo le gare di ieri e in attesa del Monday Night tra Palermo e Pro Vercelli, continua oggi alle 17.30 la sesta giornata di Serie B, con la partita dell'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena tra i padroni di casa guidati da Andrea Camplone e l'Ascoli di Fulvio Fiorin. E' senza dubbio la partita di Daniele Cacia, attaccante dei romagnoli ma ex dei marchigiani fino all'anno scorso, con il dente avvelenato per come è finita la sua esperienza nel Piceno, dopo 67 presenze e 29 reti. Cacia è vicino al record di Stefan Schwoch come miglior marcatore della storia della Serie B (133 reti per il calabrese, 135 per l'ex Vicenza): battere il primato oggi con una tripletta avrebbe un sapore ancora più dolce. Dal punto di vista della classifica, entrambe le squadre veleggiano sui bassifondi e hanno bisogno di una svolta (tre sconfitte di fila e 3 punti per l'Ascoli, appena uno in più per il Cesena).