Dopo l'anticipo di venerdì e le partite di ieri, in attesa del Monday Night tra Spezia e Latina, continua oggi alle 17.30 la 23esima giornata di Serie B, con il posticipo di cartello del Bentegodi tra Verona e Salernitana: gli scaligeri, guidati in attacco dal solito Giampaolo Pazzini, vogliono la vittoria tra le mura amiche per riportarsi in prima posizione solitaria, distanziando di tre punti il Frosinone, di quattro la Spal e di cinque il Benevento I campani, dal canto loro, sono reduci da due successi di fila e si trovano in una buona posizione di classifica: con un'impresa oggi potrebbero iniziare seriamente a sperare in una candidatura ai playoff, e per farlo si affidano al solito tandem Coda-Donnarumma.