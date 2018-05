Sfida salvezza nella 40esima giornata di Serie B. Allo stadio Del Duca si affrontano l’Ascoli e l’Avellino, entrambi a 41 punti, a meno uno dalla zona sicura. Il fattore campo pesa sul pronostico: i quotisti Microgame danno l’Ascoli come favorito, piazzando a 2,25 una vittoria dei bianconeri. Si punta a 3,10 sul pareggio mentre l’Avellino deve interrompere un digiuno di successi esterni che dura dallo scorso 21 gennaio. Nelle ultime otto trasferte gli irpini hanno raccolto quattro pareggi e quattro ko. Il ritorno alla vittoria pagherebbe 3,35. Nonostante la posta in palio e il rischio derivante da una sconfitta siano elevati, le medie difensive delle due formazioni non indicano una sfida contratta: l’Ascoli ha subito 58 reti fino in 39 gare, l’Avellino 58. Un incontro da Goal, quindi con entrambe le formazioni a segno, è valutato 1,78.