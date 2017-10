Scontro in chiave play off nell’anticipo del venerdì di Serie B: al San Nicola si affrontano il Bari e il Cittadella, nono e decimo in classifica con 13 punti a testa. I bookmaker prevedono l’allungo dei pugliesi, favoriti a 1,95 sul tabellone 888sport.it, mentre il colpo dei veneti viaggia 3,85. Da tenere d’occhio il segno «X»: il Bari non ha mai pareggiato in casa quest’anno, il Cittadella non lo ha mai fatto in trasferta, un punto a testa è un’opzione da 3,35. Il pari in casa del Bari negli scontri diretti, inoltre, manca dal 2011: allora finì 2-2, risultato che replicato domani pagherebbe 14 volte la scommessa. Può dare una scossa in zona play off anche l’altro anticipo di domani, tra Cremonese e Brescia, rispettivamente a 13 e 10 punti in classifica: favoriti i grigiorossi a 1,90, pari a 3,25, biancoazzurri vincenti a 4,20.