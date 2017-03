Due pareggi consecutivi e il vantaggio sulle inseguitrici, Verona e Spal, si è ridotto solo a un punto per il Frosinone, primo in classifica in Serie B. Ai gialloblu, nella trentesima giornata di campionato, tocca la sfida esterna contro il Bari: in sette precedenti giocati in Puglia sono arrivati sei ko e un pareggio per la squadra di Marino. Il Frosinone parte da sfavorito sul tabellone 888sport.it: il «2» si gioca a 3,75. L’«1» è piazzato a 2,07, il pareggio è dato a 3,05.