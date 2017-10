Brescia-Bari (calcio d'inizio alle ore 20.30) è l'anticipo che apre l'undicesima giornata di campionato di Serie B, in campo per il turno infrasettimanale. Gli ospiti, a un punto dalla coppia di testa formata da Empoli e Venezia, fanno visita alla squadra di Marino, ancora alla ricerca dei primi punti per risalire dal penultimo posto in classifica. Grosso non rischia gli acciaccati Tonucci e D'Elia, in attacco confermata la premiata ditta Improta-Galano. Arbitra Pinzani.